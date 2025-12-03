Inter, Chivu: "Pensiamo gara dopo gara. Pio e Thuram? La coppia giusta"
Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita della gara contro il Venezia, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa:
"Noi prendiamo partita per partita, quella più importante per noi è stasera in Coppa Italia, poi avremo tempo per pensare alla prossima e alla Champions martedì. Formazione? Devo dare fiducia, se lo meritano e devo fare delle prove. In alcune situazioni gli esterni a piede invertito mi hanno fatto vedere delle cose. Per quanto riguarda la coppia d'attacco è la più giusta per affrontare la sfida di stasera".
