Inter, Chivu: "Pensiamo gara dopo gara. Pio e Thuram? La coppia giusta"

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita della gara contro il Venezia, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa:

"Noi prendiamo partita per partita, quella più importante per noi è stasera in Coppa Italia, poi avremo tempo per pensare alla prossima e alla Champions martedì. Formazione? Devo dare fiducia, se lo meritano e devo fare delle prove. In alcune situazioni gli esterni a piede invertito mi hanno fatto vedere delle cose. Per quanto riguarda la coppia d'attacco è la più giusta per affrontare la sfida di stasera".