Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 15 aprile

Spazio anche al calcio nelle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani e stranieri in edicola oggi, mercoledì 15 aprile. Il tema principale resta ancora la panchina della Nazionale, che dopo la separazione con Gennaro Gattuso sembra divisa tra due nomi: da una parte Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, e dall'altra Antonio Conte, allenatore del Napoli che però il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe trattenere all'ombra del Vesuvio.

Conquista una prima pagina anche Cristian Chivu, allenatore che alla prima stagione sulla panchina dell'Inter potrebbe conquistare lo scudetto e guadagnarsi un meritato rinnovo di contratto che gli darà anche più potere in sede di mercato. Nei vari giornali si parla anche della questione tesa in casa Roma dopo il botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, ma anche dei due quarti di finale di Champions League andati in scena ieri che hanno visto Atletico Madrid e PSG volare in semifinale ed eliminare Barcellona e Liverpool.