Inter, Chivu: "Rigore nel finale? Non ho niente da dire, sto pensando alla prestazione"

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro il Milan persa per 1-0 e valevole per la 28^ giornata di Serie A.

Occasione per Mkhitaryan, gol di Estupinan e mancata reazione.

"Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, poi abbiamo patito il gol subito. Nel secondo tempo, nei primi 20 minuti abbiamo alzato i giri del motore e avuto qualche occasione. Nel finale abbiamo provato ad accerchiare quel blocco basso cambiando modulo ma purtroppo non siamo stati in grado di pareggiare".

Perché arrivate sul fondo e non siete più incisivi negli ultimi metri?

"Eravamo sporchi, siamo arrivati sul fondo senza mai avere una situazione bella. I cross che abbiamo fatto sono stati sempre tiro al bersaglio per i loro difensori. Partita nel primo tempo sottotono, loro ci aspettavano bassi e cercavano di colpirci in contropiede. C'è da continuare a fare le cose buone che abbiamo fatto fino ad ora".

Negli scontri diretti, si tratta della prima volta che fate un primo tempo non da Inter.

"Potevamo e dovevamo fare meglio, il nostro gioco passa sempre dal lavoro dei nostri attaccanti. Sono contento di quello che hanno cercato di fare, ma sono partite in cui hanno sempre da migliorare. Dovevamo avere più intensità e sfruttare meglio gli episodi".

Sul possibile rigore negato?

"C'è un Var e un Avar che hanno fatto un check: non ho niente da dire e sto pensando a quello che dovevamo fare meglio e alle mie scelte. Ci sono ancora 10 partite e 30 punti in palio, boisogna marciare e prendere di buono quello che abbiamo fatto fino ad ora".

Visto che avevi solo 2 attaccanti, hai pensato di tenere un'opzione in panchina?

"Non credo che fosse la partita in cui togliere certezze al gruppo".

Quanto è importante la prossima?

"Sono sempre 7 punti, bisogna continuare ad avere le prestazione. Non cambiava nulla anche con un risultato diverso".