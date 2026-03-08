Non solo i due ko nel derby: l'Inter e Chivu soffrono le big. Ma (per ora) sono sconfitte indolori
Dopo quattordici vittorie e un pareggio nelle ultime quindici giornale l'Inter è tornata a perdere. E lo ha fatto, per la seconda volta in questo campionato, contro il Milan di Massimiliano Allegri, che adesso è tornata a -7 in classifica. Un vantaggio, quello della squadra di Chivu, che continua a essere molto importante, a dieci giornate dalla fine della Serie A, ma volendo trovare quello che non sta andando in questa stagione è giusto analizzare le quattro sconfitte rimediate negli scontri diretti con le prime sette della classifica.
Non solo i derby.
Oltre al doppio 0-1 rimediato contro i rossoneri, Chivu e i suoi hanno infatti perso anche contro Napoli e Juventus, all'andata, pareggiando con i partenopei al ritorno e battendo la Juve, tra le polemiche, lo scorso 14 febbraio. Oltre a questi ko con le grandi è arrivato anche quello contro l'Udinese a inizio campionato, per completare le cinque sconfitte dell'Inter nell'attuale Serie A. Tutti stop che per adesso non incidono, ma ci sono altri big match nel calendario, e Chivu dovrà cambiare marcia, per non rischiare di riaprire davvero il discorso Scudetto.
Il bilancio dell'Inter negli scontri diretti contro le prime sette.
13 settembre 2025 - Juventus–Inter 4-3
18 ottobre 2025 - Roma–Inter 0-1
25 ottobre 2025 - Napoli–Inter 3-1
23 novembre 2025 - Inter–Milan 0-1
6 dicembre 2025 - Inter–Como 4-0
28 dicembre 2025 - Atalanta–Inter 0-1
11 gennaio 2026 - Inter–Napoli 2-2
14 febbraio 2026 - Inter–Juventus 3-2
8 marzo 2026 - Milan–Inter 1-0
