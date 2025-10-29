Inter, Chivu: "Rumore dei nemici? Non sto a sentire ciò che si dice, spreco di energie"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Più bello il gol di Calhanoglu o quello di Sucic?

"Più belli tutti e tre. Era importante la vittoria, reagire e continuare il nostro cammino. Oggi abbiamo tirato fuori una buona prestazione, di attenzione e di maturità. Forse nel primo tempo siamo stati un po' poco cattivi davanti all'area, ma nel secondo abbiamo aggiunto quello che ci mancava e siamo riusciti a sbloccarla".

Come mai non è entrato in campo sul primo gol?

"Dovevo dire due cose alla squadra, ho approfittato del gol per cambiare delle cose che non mi piacevano. Chiedo scusa agli arbitro se ogni tanto eccedo".

Te l'aspettavi Calhanoglu capocannoniere?

"La qualità di Hakan non si discute, aveva solo bisogno di superare i momenti di difficoltà dell'estate e trovare la motivazione giusta. E' un centrocampista completo e che ha la leadership dentro, siamo contenti delle prestazioni sue e degli altri centrocampisti".

Primo cambio al 77': segnale di fiducia alla squadra?

"La reazione che pretendevo all'intervallo l'ho vista, era inutile cambiare. Non volevo scombinare gli equilibri, anche se per la testa mi era passato di fare un paio di cambi. Abbiamo sbloccato, avuto la pazienza di fare un po' di più e fatto anche il secondo".

Sente un clima da rumore dei nemici?

"Non sto ad ascoltare quello che si dice, è uno spreco di energie. Sono dentro a questo progetto, sto cercando con i ragazzi e lo staff di completare le mancanze di questo gruppo sul piano fisico e mentale. Non mi interessa quello che dicono gli altri".

Cosa le piace di più di allenare una grande squadra?

"Di me parlo poco. All'inizio ero molto preoccupato e piano piano inizio a divertirmi".