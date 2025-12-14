Noslin si toglie un sassolino dopo il gol di Parma: "Rispondo alla Neres, io ci sono sempre stato"

Tijjani Noslin, autore del gol partita ieri sera contro il Parma, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel esprimendo tutta la sua gioia per il suo colpo da tre punti, ma soprattutto per la vittoria della sua Lazio in nove uomini contro undici (espulsi Zaccagni e Basic). Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento, come tutta la squadra. La cosa più importante sono i tre punti, abbiamo fatto un grande lavoro in nove. È stata una serata bellissima, ora testa alla Cremonese".

È questo il vero Noslin?

"Sono sempre stato qui, rispondo come Neres. Io lavoro duramente ogni giorno per migliorare e per fare il meglio per la Lazio".