Inter, Europa e mercato intrecciati. Il Corriere dello Sport : “Chivu tifa Bayern, Perisic all’Inter se il PSV esce”

L’intreccio tra campo e mercato domina le prime pagine e riporta l’Inter al centro del racconto. Il titolo del Corriere dello Sport è emblematico: “Chivu tifa Bayern”, con i nerazzurri che guardano con interesse particolare alla sfida di domani sera tra PSV e Bayern Monaco. Sullo sfondo infatti continua a prendere forma anche il dossier legato a Ivan Perisic, ipotesi che tornerebbe d’attualità solo in caso di uscita del PSV dall’Europa, a conferma di una strategia che resta legata ai verdetti continentali e agli incastri di febbraio. In questo quadro si inserisce anche il tema legato a Marcus Thuram, chiamato a ritrovare il gol europeo a Dortmund contro il Borussia Dortmund: la sua risposta sul campo può pesare tanto sul destino europeo dell’Inter quanto sugli equilibri di una stagione che entra nella fase decisiva.

Sul fronte destro del quotidiano, spazio alle manovre delle big, con il mercato che inizia a scaldarsi in vista delle prossime settimane. La Juventus riflette sul rinnovo di McKennie, considerato un tassello utile anche nel nuovo assetto tecnico, mentre il Milan valuta il profilo di Dragusin per rafforzare la difesa, avviando i primi contatti esplorativi. In casa Roma prosegue il monitoraggio su Wolfe, ma la priorità indicata da Gasperini resta un esterno puro: in cima alla lista c’è Carrasco, individuato come il profilo ideale per dare ampiezza, esperienza internazionale e immediate soluzioni tattiche.