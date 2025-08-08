Inter col 3-5-2 e la ThuLa davanti: le formazioni ufficiali della sfida col Monaco

Tutto pronto nel Principato di Monaco per la sfida amichevole fra Inter e Monaco, coi nerazzurri al primo vero impegno di livello dopo la sgambata contro l'Under 23. Il tecnico Cristian Chivu schiera un'Inter col vecchio 3-5-2, con Luis Henrique e Dimarco ai lati del terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Sucic. Davanti, prima uscita stagionale per Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Queste le formazioni ufficiali del match che avrà il fischio d'inizio alle ore 20:

MONACO (4-4-2): Hradecky; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro