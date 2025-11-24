Buffon non ha dubbi: "Spalletti punto fermo della Juventus. Ecco dove vedo i problemi"

L’ex portiere Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a DAZN, presenziando direttamente negli studi dell’emittente per l’analisi globale a seguito di Inter-Milan 0-1.

Inevitabile però che le riflessioni di Buffon toccassero anche il mondo Juventus. Ha detto delle difficoltà attuali del club bianconero: “Per sapere esattamente cosa non funziona devi essere dentro. Da fuori mi viene da pensare che nel momento in cui finisce un grande ciclo, e vanno via tantissime persone, c’è un tempo fisiologico nel quale purtroppo arranchi perché devi rimettere persone di valore nei ruoli giusti. E non è semplice. Questo secondo me sta passando la Juve, cerca di ricreare uno zoccolo duro per metterci vicino ciò che serve per arrivare alla vittoria”.

Buffon non ha dubbi sulla figura dell’allenatore, Luciano Spalletti, che ha lavorato fino a pochi mesi fa a stretto contatto con lui in Nazionale: “Sono convinto che Luciano sia stata la scelta migliore nel momento in cui hanno deciso di esonerare Tudor. Devo dire che mi sarebbe piaciuto, conoscendolo, vederlo dall’inizio, per lui il mese-mese e mezzo di ritiro è fondamentale. Sul fatto che uno come lui vada seguito e possa diventare punto fermo della Juve, non ho nessun dubbio”.