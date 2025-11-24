Parma, Cuesta: "Per vincere dobbiamo giocare bene, possiamo fare ancora meglio"

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta analizza così in sala stampa il match vinto oggi contro l’Hellas Verona: “Per aumentare la probabilità di vincere vogliamo giocare bene, difendendo bene, rimanendo compatto, gestendo le seconde palle e anche il possesso quando hai tu la palla. Abbiamo fatto un'ottima gara, molto seria, concentrati. Questo è uno dei punti di forza della nostra squadra. Abbiamo fatto bene anche davanti visto che abbiamo tirato molto, la vittoria è migliorata, anche se dobbiamo migliorare tante cose".

Serve più cinismo?

"Servono tante cose. Possiamo arrivare di più al tiro, facendo meglio nella fase offensiva. Possiamo migliorare anche nelle marcature preventive, nelle seconde palle. A livello difensivo possiamo fare ancora meglio sulle zone laterali. Il mio focus è restare equilibrato: abbiamo fatto alcune cose bene, altre le possiamo fare meglio. Dobbiamo arrivare alla partita di sabato contro l'Udinese per fare una grande prestazione".

Una vittoria in una gara sporca.

"Dal primo giorno in cui sono arrivato avevo un'idea sul fatto che bisogna giocare bene. Per farlo devi avere le risorse in partite dove l'avversario attacca in modo diretto, in altre in cui ci sono palloni lunghi o con i rivali in blocco basso. Oggi abbiamo fatto una partita seria ed equilibrata. Abbiamo avuto momenti di grande lucidità nella gestione delle ripartenze. Una partita di buon livello, ma vogliamo ancora di più".

Qui la conferenza stampa integrale.