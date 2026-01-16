Inter, cosa farà il Marsiglia con Pavard? Presto per saperlo, ma l'OM è contenta di lui

L'Inter questa estate ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Benjamin Pavard al Marsiglia. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, il calciatore è felice di essere tornato in Francia, ma anche l'OM è soddisfatta delle prestazioni del difensore che, nonostante le critiche ricevute per essere stato immortalato sorridente con Lucas Hernandez al termine della Supercoppa Francese, sta convincendo Roberto De Zerbi.

Benatia, direttore sportivo dei transalpini, non ha discusso ancora il futuro di Pavard con l'Inter, ma non lo ha fatto neanche con l'entourage del calciatore. Troppo presto per intavolare qualsiasi tipo di discorso, con il Marsiglia che se sborserà 15 milioni di euro acquisterà a titolo definitivo l'ex Bayern Monaco. È bene ricordare comunque che il giocatore era contento pure quando si trovava a Milano, visto pure l'ottimo rapporto che aveva con i tifosi.

Da capire dunque quali saranno gli sviluppi. Nessuna decisione definitiva è stata presa, con l'Inter che invece confermerà quasi sicuramente Akanji nel suo reparto arretrato. Lo svizzero è uno degli insostituibili di Cristian Chivu per la leadership che trasmette ai compagni, ma anche e soprattutto per la solidità che riesce a dare. Napoli a parte, le sue ultime partite sono state estremamente positive e non hanno fatto rimpiangere Pavard.