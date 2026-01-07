Inter, cuore in pace. Deco conferma: "Cancelo presto volerà a Barcellona, chiuderemo l'affare"

Il direttore sportivo del Barcellona, il portoghese Deco, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Movistar in occasione di Barcellona-Athletic Bilbao (terminata 5-0) per dare degli aggiornamenti a proposito dell'infortunio rimediato da Ter Stegen: "Ha avuto una brutta sensazione al ginocchio e ovviamente si è spaventato perché in passato ha già avuto problemi a quel ginocchio. Ora è tranquillo e siamo contenti perché non è niente di grave". Il portiere tedesco ha lasciato il ritiro ieri per rientrare a Barcellona, saltando così la Supercoppa di Spagna. E mettendo a rischio anche il possibile affare in prestito al Girona.

Ma il dirigente blaugrana non ha voluto parlare di questa possibilità: "Non c’è nulla di futuro di cui parlare. Marc è un nostro giocatore, è venuto in Arabia per essere uno in più e gli è capitato questo, tutto qui. Noi e lui abbiamo deciso che volasse a Barcellona per farsi vedere dal medico che lo ha operato. Meno male che non è emerso nulla di importante e il piano è quello normale: è un nostro giocatore".

C'è tuttavia una conferma importante a proposito dell'affare ormai quasi chiuso per il ritorno di Joao Cancelo nel mese di gennaio al Barcellona. Se nulla andrà storto, in prestito dall’Al-Hilal: "Speriamo di sì. Stiamo ultimando il processo. Non ha ancora svolto le visite mediche, ma presto volerà a Barcellona. Chiuderemo l’operazione". Altra mazzata ed ennesima conferma della pista saltata per l'Inter, invece, che sperava di colmare il vuoto lasciato da Dumfries con il laterale portoghese di 31 anni. E invece Cancelo ha preferito il club catalano.