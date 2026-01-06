Cancelo verso il Barcellona, Flick frena: "Ne sarei felice, ma non è ancora chiusa"

In conferenza stampa in vista della sfida contro l'Athletic Club in Supercoppa di Spagna, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato anche dell'imminente arrivo di Joao Cancelo in blaugrana:

"Ho parlato col mio staff. Con il rientro di Araujo, ci saranno opzioni sufficienti in mezzo. Ma devo dirvi che l'arrivo di Cancelo non è ancora chiuso. Dovesse andare a buon fine, sarei felice perché ci darebbe buone opzioni offensive, è un giocatore di qualità".

Perché questo ritorno?

"Conoscete meglio voi il passato… Dobbiamo essere intelligenti con i giocatori in entrata, non siamo come altri club che possiamo spendere centinaia di milioni. Abbiamo la possibilità di ingaggiare un ottimo giocatore offensivo che già conosce l'ambiente. Se lo dovessimo acquistare, ne sarei felicissimo".