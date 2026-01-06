Barcellona, non l'Inter. Cancelo criptico sui social: "Non sapete la verità. Quanta gente..."

Joao Cancelo è diretto al Barcellona, ormai l'affare è in dirittura d'arrivo e l'Inter si lecca le ferite da mercato. Il terzino portoghese per un attimo ha illuso i tifosi nerazzurri di un suo possibile ritorno in nerazzurro, dopo l'accordo trovato con giorni d'anticipo dal club di viale della Liberazione con l'Al Hilal per il prestito del giocatore a patto poi di cedere in seguito uno tra Acerbi e De Vrij.

Peccato che il laterale di 31 anni sia sempre stato chiaro quanto a volontà: il Barcellona ha sempre avuto la priorità su tutto. E di fronte alle avance poi concretizzate con tanto di accordo sigillato con i sauditi, Cancelo ha dato via libera all'agente Mendes di completare le pratiche per il passaggio in blaugrana. Questo però ha ferito alcuni tifosi nerazzurri a cui, forse, è rivolto un post social dello stesso Cancelo. "Non sapete la verità", lo sfogo tramite storia pubblicata sul profilo Instagram personale del terzino dell'Al Hilal.

Come a voler dire che l'interpretazione dei sostenitori dell'Inter manca di un pezzo del puzzle della storia integrale del suo passaggio al Barcellona. "Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia", il commento aggiuntivo che potrebbe riguardare proprio il ritorno saltato in nerazzurro. Intanto, a distanza di 7 anni dalla sua ultima volta a San Siro, Cancelo è diretto al Camp Nou. Per indossare nuovamente la maglia blaugrana.