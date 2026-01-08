Barcellona, ci siamo per Cancelo: il difensore domani potrebbe sostenere le visite mediche

Il Barcellona è pronto a battere un colpo in difesa. Vinta la concorrenza dell’Inter, il club blaugrana si appresta ad accogliere Joao Cancelo per la corsia di destra di mister Flick. Un acquisto di valore che andrà a rinforzare la squadra in vista di questa seconda parte di stagione. Già nella serata di ieri, Deco aveva dichiarato che l’acquisto del giocatore era in fase di perfezionamento e presto potrebbe esserci l’annuncio.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il difensore potrebbe già essere in città della giornata di domani per svolgere le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto con la formazione catalana.

Un colpo importante per presidente Laporta con il giocatore che si trasferirà al Barça con la formula del prestito dall’Al-Hilal. Da diversi giorni infatti l’accordo fra i club è stato raggiunto e negli ultimi giorni è stata trovata l’intesa anche con Jorge Mendes, agente del giocatore.