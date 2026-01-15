Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, dall'Olanda: il PSV vuole soldi per Perisic. Lo strappo alla regola si complica

Inter, dall'Olanda: il PSV vuole soldi per Perisic. Lo strappo alla regola si complica
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:23
Ivan Cardia

 Sfumato quello di Joao Cancelo, finito al Barcellona, anche il ritorno romantico di Ivan Perisic all’Inter rischia di rimanere solo un’idea, anche se non è ancora detta l’ultima parola. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un rinforzo in fascia, vista la lunga assenza di Denzel Dumfries, e l’esterno croato - ambidestro, può giocare su entrambe le corsie - è un nome che piace parecchio, soprattutto a Cristian Chivu.

Dall’Olanda, infatti, filtra una certa contrarietà del PSV Eindhoven a cedere Perisic. Secondo Eindhovens Dagblad, in verità, la società non avrebbe del tutto chiuso la porta a un addio, ma prenderebbe in considerazione questa eventualità solo in caso di una offerta economicamente convincente dell’Inter. Quale? Non c’è una cifra, ma l’ipotesi di un trasferimento a zero sembra da scartare.

Da capire se la dirigenza nerazzurra proverà a capire i margini di manovra. Perisic, 37 anni il prossimo 2 febbraio, è molto lontano dall’identikit di Oaktree, che potrebbe aprire al suo arrivo ma difficilmente a un esborso economico. In viale della Liberazione lo giudicano meritevole di un eventuale strappo alla regola, ma resta una pista complessa.

L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
