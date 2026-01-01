Inter, Dimarco man of the match contro il Genoa: "Bei numeri, ma senza titoli contano meno"

Man of the match contro il Genoa, Federico Dimarco ha analizzato così la vittoria dell'Inter a Sky Sport: "Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma ogni volta che ha perso una partita l’Inter si è mostrata sempre unita ed è ripartita più forte di prima. Si è vista anche oggi, abbiamo avuto magari qualche momento di difficoltà perché la stanchezza della gara col Bodo si è sentita. Bene così, dobbiamo andare avanti perché manca poco".

Sui suoi numeri da attaccante: "Sì, è una bella stagione, ma se poi questi numeri non portano a titoli di squadra contano meno. Preferisco farne meno e vincere il campionato. Dobbiamo andare avanti così".

Sul messaggio dell'Inter a una settimana dal derby: "Pochi messaggi da mandare, prima c’è la Coppa Italia. Poi penseremo al derby".