Il quinto attaccante dell'Inter: i numeri di Dimarco sono da bomber. Ora mettetelo in una teca

L'Inter mette il turbo e allunga, portandosi a 67 punti in classifica dopo 27 giornate e mettendo ancor più le mani sul campionato di Serie A 2025/2026 con la vittoria per 2-0 contro il Genoa del sabato sera. Un successo sul quale è profonda l'impronta di Federico Dimarco, ormai - numeri alla mano - più che soltanto un esterno di centrocampo, un vero e proprio attaccante aggiunto dell'Inter.

Di fatto, Chivu ha cinque punte nella rosa della sua prima squadra. No, non è una chiacchiera da bar, ci sono i numeri straordinari a certificare lo status da attaccante aggiunto di Dimarco: con quello al Genoa, per l'esterno classe 1997 sono adesso 6 i gol in campionato, che sommati ai 15 assist fanno la bellezza di 21 contribuzioni dirette a gol della sua squadra, in neanche 2000 minuti. Praticamente, Dimarco porta a un gol dell'Inter a partita, che lo segni lui o che lo propizi.

Non stupirà quindi che Dimarco si sia preso un 7 pieno come voto nelle pagelle di TMW di Inter-Genoa 2-0. Con inserito anche nel giudizio un rimando a questa sua nuova vita da bomber: "Sblocca la gara con un sinistro al volo da attaccante puro. Spinge con continuità e resta pericoloso anche nella ripresa. Ormai è chiaro: se è in serata, là davanti non fa rimpiangere neanche Lautaro".

Adesso in vista ci sono gli impegni della Nazionale, il duplice (sperando) playoff per qualificarsi ai Mondiali, contro l'Irlanda del Nord prima e poi eventualmente contro la vincente tra Bosnia e Galles. Vedendo i numeri di cui dispone, che Dimarco ci arrivi integro sarà una delle priorità di tutto il paese calcistico.