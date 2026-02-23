Live TMW Inter, Dimarco: "Sarà una partita molto offensiva, siamo l'Inter e dobbiamo provare a rimontare"

L'Inter domani sera cerca la rimonta contro il Bodo Glimt nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. In conferenza stampa insieme all'allenatore dei nerazzurri Chivu interviene anche l'estero nerazzurro Federico Dimarco.

La conferenza stampa comincerà alle ore 14.00

Comincia la conferenza stampa

Domani il rischio è farsi prendere dall'ansia?

"Sarà una partita molto offensiva, dovremo sicuramente stare attenti alle loro ripartenze".

Più difficile segnare o non subire?

"Noi dobbiamo pensare a farli poi vedremo l'andamento della gara, il pensiero è cercare di rimontarli il prima possibile"

Com'è essere allenati da Chivu?

"Il mister e Kolarov mi hanno dato tanti consigli ed è bello"

Che coronamento sarebbe rimonat Champions e Mondiale?

"Abbiamo l'onore di provarci perché siamo l'Inter. Sul Mondiale vale lo stesso discorso, manchiamo da due mondiali e abbiamo l'obbligo di andarci".

Cosa pensi di Pio?

"Non gli si può dire niente, non molla di un centimetro e siamo contenti di averlo".

Dove collocheresti il Bodo nel campionato italiano?

"Posso dire che è una squadra organizzata, non vinci a caso con Atletico e Manchester City".

Cosa pensi del calcio norvegese?

"La loro nazionale è cresciuta molto e ha giocatori di spessore. Visto il percorso del Bodo penso che si sia alzato il livello"