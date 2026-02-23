La Torres ristruttura casa. Via libera ai lavori di riqualificazione da parte del Comune

Buone notizie per la Torres e per i tifosi sassaresi. La giunta del Comune di Sassari ha dato il via libera a un intervento di messa a norma e riqualificazione del complesso sportivo della Sef Torres, che comprende lo stadio Vanni Sanna e gli impianti di tennis. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a 1 milione e 100mila euro, finanziati dalla Regione Sardegna nell'ambito di un avviso pubblicato a settembre 2024 per la riqualificazione di strutture sportive da adeguare alle norme di sicurezza e federali.

Per quanto riguarda il Vanni Sanna, riporta L'Unione Sarda, i lavori prevedono la sostituzione dell'illuminazione del campo con il relativo adeguamento dell'impianto elettrico e l'installazione di tornelli per il controllo degli accessi allo stadio, interventi fondamentali per rispettare i requisiti federali e garantire una maggiore sicurezza.

Sul fronte degli impianti di tennis, gli interventi riguarderanno il campo centrale con l'ampliamento della copertura, la creazione di un accesso carrabile da via Romita e l'impermeabilizzazione della gradinata. In programma anche la realizzazione di un campo da pickleball, l'impermeabilizzazione del terrazzo sopra la palestra e una pergola in continuità con la club house.

Soddisfazione espressa dall'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna, che ha assicurato tempi rapidi per l'avvio delle procedure, sottolineando come entrambi gli impianti saranno messi nelle condizioni di ospitare manifestazioni di rilievo. Il sindaco Giuseppe Mascia ha rimarcato la centralità del progetto: lo stadio di Sassari — ha dichiarato — deve essere all'altezza di palcoscenici più prestigiosi e capace di ospitare eventi di diversa natura.