Inter, Chivu torna sul caso Bastoni: "Vissuta una settimana di m***a dopo la Juve"

Crisitian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bodo/Glimt, valida per il ritorno del playoff di Champions League, rispondendo chiaramente a un giornalista norvegese che gli ha chiesto quanto avesse influito il caso Bastoni nella partita dell'andata: "Abbiamo avuto una settimana di m...dopo la Juventus, non è stato facile giocare in quelle condizioni".

Hai pensato a nuovi schemi?

"Una squadra che ha costruito una stagione sulla continuità, segniamo più di due gol a partita, abbiamo fatto 21 vittorie in campionato e cinque in Champions e siamo primi in tante cose. Quindi non possiamo essere preparati in maniera diversa. Abbiamo cercato di risolvere qualche errore, ma il contesto era molto strano per il campo. Le partite comunque si preparano sempre con lucidità".

Pesa il fattore psicologico?

"Noi abbiamo il dovere di provarci fino in fondo. Dobbiamo avere fiducia, consapevoli del fatto che non sarà semplice. Non dobbiamo perdere fiducia e autostima, si può arrivare anche ai supplementari e rigori. Non dobbiamo avere l'ossessione di segnare subito. Vanno gestiti al meglio i momenti".

