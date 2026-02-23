Incosciente giovane! Scipioni regala 3 punti al Monopoli con l'eurogol dalla propria metà campo

Era il 19 febbraio, la scorsa settimana, e il Monopoli, che stava preparando la gara contro la Salernitana, annunciava il rinnovo di Emanuele Scipioni, attaccante classe 2004 che il club ha deciso di blindare fino al 30 giugno 2028. Ma la settimana, per il calciatore, non poteva concludersi con solo una firma, e di firme ne sono arrivate effettivamente due: una, sul foglio di carta, l'altra dentro la porta della Salernitana, nel match che si è giocato ieri. Suo, infatti, il gol che ha consegnato i tre punti al Gabbiano.

E non un gol qualsiasi, perché quello che ha fatto Scipioni è qualcosa di a dir poco straordinario. Era il minuto 54' del match dell''Arechi', e il giocatore, accorgendosi della posizione troppo avanzata del portiere della Salernitana Antonio Donnarumma, scaglia il pallone verso la porta, ma dalla propria metà campo. Una frazione di secondo, lui, 'incosciente giovane' (per entrare in clima Sanremo). Poi gli applausi e la festa dei suoi compagni, che non credevano a quando visto.

Una settimana che il calciatore si ricorderà per un bel po'. Forse, la ricorderanno anche a Salerno...