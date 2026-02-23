Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Bonanni: "Milan, non sono stupito. Finora è andato oltre il proprio potenziale"

Bonanni: "Milan, non sono stupito. Finora è andato oltre il proprio potenziale"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:32Serie A
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato i temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di Serie A?
"Io li dedico al Genoa di De Rossi, che ha fatto ventuno punti da quando e arrivato e che ha perso solo contro le big. Sta facendo qualcosa di molto importante e non era semplice. Spero possa continuare così".

Atalanta e Como quanto possono credere nel quarto posto?
"È una situazione che non permette ad oggi di escludere nessuno. A parte la Roma, che sta facendo bene, tutte le altre sono a rischio. L'Atalanta inizialmente sembrava fuori ma si è ripresa alla stragrande. L'unica che ad inizio stagione non era data in lotta è il Como, che penso possa rimanere in lizza ma che difficilmente ce la farà. Personalmente credo che il Napoli ce la farà, anche perché ieri ha fatto una grande partita, mentre per il quarto posto vedo più una lotta fra Roma e Juventus. Chiudo dicendo che i bianconeri mi hanno stupito, sono tornati nuovamente vulnerabili".

Che idea ti sei fatto dei casi arbitrali di questa giornata?
"Per me quello fischiato ad Hojlund in Atalanta-Napoli non può mai essere fallo. In Milan-Parma invece ritengo che il contatto Corvi-Loftus Cheek era rigore, mentre il gol di Troilo può essere regolare".

È colpa anche delle competitor se il campionato è sostanzialmente chiuso?
"Il Napoli è in una situazione che nessuno si aspettava, ma perché ha avuto una serie di imprevisti che l'hanno penalizzato molto. Per il Milan non sono stupito e ho sempre pensato che stesse andando oltre il proprio potenziale. Allegri ha perso tanti punti con le piccole proprio perché fatica quando deve impostare la partita. Non ho mai percepito la possibilità che potessero giocarsi lo scudetto fino alla fine".

Articoli correlati
Allegri ci aveva sperato, ma di fatto oggi è decisiva. Formazione con tanti cambi... Allegri ci aveva sperato, ma di fatto oggi è decisiva. Formazione con tanti cambi
Milan-Parma, Allegri ritrova Rabiot e Pavlovic: "Fabregas? Andiamo oltre" Milan-Parma, Allegri ritrova Rabiot e Pavlovic: "Fabregas? Andiamo oltre"
Il Milan si fa sentire con gli arbitri? Allegri: "Riguarda la società, testa alla... Il Milan si fa sentire con gli arbitri? Allegri: "Riguarda la società, testa alla Champions"
Altre notizie Serie A
Lecce, che tegola Gaspar! Arriva il report medico dopo l'infortunio contro l'Inter... Lecce, che tegola Gaspar! Arriva il report medico dopo l'infortunio contro l'Inter
Il Bodo/Glimt pronto a respingere la rimonta dell'Inter: la rifinitura dei norvegesi... TMWIl Bodo/Glimt pronto a respingere la rimonta dell'Inter: la rifinitura dei norvegesi a San Siro
Vergognoso uscire contro il Bodo? Chivu stizzito: "No, l'Inter lo rispetta. E la... Vergognoso uscire contro il Bodo? Chivu stizzito: "No, l'Inter lo rispetta. E la Serie A non c'entra"
Alex Jimenez: "Nico Paz è sempre stato speciale: al Real giocava sempre coi più grandi"... Alex Jimenez: "Nico Paz è sempre stato speciale: al Real giocava sempre coi più grandi"
Il Bodo/Glimt si è preparato per San Siro: nei giorni scorsi i norvegesi erano in... Il Bodo/Glimt si è preparato per San Siro: nei giorni scorsi i norvegesi erano in ritiro a Marbella
Scudetto quasi in cassaforte, ora l'Inter vuole il cambio di passo in Champions.... Scudetto quasi in cassaforte, ora l'Inter vuole il cambio di passo in Champions. Soprattutto da Marcus Thuram
Napoli, De Bruyne a Castelvolturno 121 giorni dopo: la nota del club sul belga Napoli, De Bruyne a Castelvolturno 121 giorni dopo: la nota del club sul belga
Perché l'uccisione di un narcos messicano può mettere a rischio il Mondiale: la testimonianza... Esclusiva TMWPerché l'uccisione di un narcos messicano può mettere a rischio il Mondiale: la testimonianza
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
3 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
4 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Perché l'uccisione di un narcos messicano può mettere a rischio il Mondiale: la testimonianza
Immagine top news n.1 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.2 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.3 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
Immagine top news n.4 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
Immagine top news n.5 Troilo eroe a San Siro, il padre: "Non gli importa dello scudetto, lui pensa a salvarsi e... al Mondiale"
Immagine top news n.6 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.7 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Michelangelo Rampulla: "Juve, a Di Gregorio adesso servirebbe una pausa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, 4° posto a rischio. Champions, Inter unica che ce la farà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, che tegola Gaspar! Arriva il report medico dopo l'infortunio contro l'Inter
Immagine news Serie A n.2 Il Bodo/Glimt pronto a respingere la rimonta dell'Inter: la rifinitura dei norvegesi a San Siro
Immagine news Serie A n.3 Vergognoso uscire contro il Bodo? Chivu stizzito: "No, l'Inter lo rispetta. E la Serie A non c'entra"
Immagine news Serie A n.4 Alex Jimenez: "Nico Paz è sempre stato speciale: al Real giocava sempre coi più grandi"
Immagine news Serie A n.5 Il Bodo/Glimt si è preparato per San Siro: nei giorni scorsi i norvegesi erano in ritiro a Marbella
Immagine news Serie A n.6 Scudetto quasi in cassaforte, ora l'Inter vuole il cambio di passo in Champions. Soprattutto da Marcus Thuram
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, citofonare Mandorlini. Padre e figlio in vista del big match contro l'Arezzo
Immagine news Serie C n.6 La Torres ristruttura casa. Via libera ai lavori di riqualificazione da parte del Comune
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV