Inter, Dimarco: "Vittoria che dà continuità. Fischi a Bastoni? Pensiamo al campo"

L'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo del Lecce nella sfida valevole per la 26^ giornata di Serie A.

Che sospiro di sollievo è stato trovare quel gol?

"E' stato un bel sospiro. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, loro sono molto organizzati. Una vittoria che dà continuità, questo ci voleva per allungare un po' in classifica".

Dove li metti tutti i trofei personali?

"Quando arrivo a casa, lo sistemano i miei figli. L'importante è sempre la squadra e viaggiare come stiamo facendo".

Siete stati molto vicini come squadra a Bastoni: come si vivono i fischi di oggi?

"Son cose passate, pensiamo al presente. Hanno già parlato abbastanza sia Basto che gli addetti ai lavori, pensiamo al campo e a fare il nostro".