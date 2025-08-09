Inter, Dimarco vuole voltare la pagina-PSG: "Dalle sconfitte nascono le grandi vittorie"

Prove di ripartenza. L'Inter vista ieri contro il Monaco, al netto di una condizione fisica che non può essere lontanamente ottimale dati i carichi di lavoro della preparazione estiva, ha mostrato quantomeno quella voglia e quel carattere che saranno l'ingrediente fondamentale per rialzarsi.

Il finale della scorsa stagione ha lasciato il segno nel mondo nerazzurro e si percepisce anche dalle parole che Federico Dimarco ha pronunciato al termine del match, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Dalle sconfitte di solito nascono grandi vittorie" - le sue parole - ". Nel calcio funziona così. Ci sono momenti in cui sei deluso e altri in cui sei felice. In questo ritiro stiamo lavorando bene e ci divertiamo. Questo è fondamentale per poter ripartire al meglio".

Chiaro il riferimento alla sconfitta in finale di Champions League di qualche mese fa contro il Paris Saint-Germain e in generale al fatto di non essere riusciti a centrare alcun titolo dopo una stagione che sembrava poter essere esaltante.

Poi ha aggiunto: "Contro il Monaco abbiamo visto diverse cose positive. Essere rimasti in dieci uomini non ci ha buttato giù e abbiamo recuperato la partita. Siamo stati bravi. L’Inter deve lottare per tutte le competizioni, poi ogni anno è a parte, lo sappiamo bene, ma sono arrivati giocatori nuovi, tutti bravi.Ci daranno delle soddisfazioni".