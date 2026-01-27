TMW
Inter, domani la sfida di Dortmund senza due big: le immagini dell'allenamento della vigilia
Allenamento sui campi della Pinetina per l’Inter di Cristian Chivu, impegnata domani in Champions League nella casa del Borussia Dortmund. Assenti i soliti noti - su tutti Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries -, per il resto tutti a disposizione dell’allenatore romeno.
Nel primo pomeriggio il gruppo interista viaggerà alla volta della Germania: alle 18.45 è in programma la conferenza stampa di Chivu dal Signal Iduna Park, che potrete seguire come sempre in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
