Inter, Dumfries: "Che emozione il primo gol in nerazzurro, lo ricordo sempre con piacere"

Nel corso dell'intervista concessa al Match Day Programme, il difensore dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato del gol più bello realizzato in nerazzurro: "Se devo scegliere un gol che mi ha fatto emozionare dico il primo con l’Inter, quello contro la Roma. Ricordo il bel cross di Bastoni in area, io sono arrivato di corsa e ho colpito di testa per la rete del definitivo 3-0, è stato un momento bellissimo che ricordo sempre con piacere".