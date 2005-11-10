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I talenti della Serie B: i giocatori dell'Ascoli che possono arrivare in Serie A

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 12:34Serie A
04.10.2026 12:34Serie A
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Chi sono, che ruolo ricoprono e perché i giovani più interessanti dell'Ascoli possono ambire alla Serie A: le schede di De Pieri, D'Uffizi e Silipo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

I giovani dell'Ascoli da seguire in prospettiva Serie A sono tre: Giacomo De Pieri, esterno destro classe 2006 di proprietà dell'Inter, Simone D'Uffizi, esterno sinistro classe 2004, e Andrea Silipo, esterno destro classe 2001. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei tre talenti bianconeri di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Giacomo De Pieri
Nato il: 29 dicembre 2006
Luogo di nascita: Casale sul Sile (Treviso)
Ruolo: esterno destro
Partite disputate in stagione: 4 in Serie B
Club proprietario del cartellino: Inter

Profilo - Prodotto del vivaio dell'Inter (club che ne detiene ancora la proprietà) è ad Ascoli dall'estate per la sua terza esperienza con società di Serie B dopo quelle vissute nella passata stagione con Juve Stabia e Bari. Esterno destro che tende a tagliare verso il centro e cercare la porta sfruttando il suo mancino. Buone qualità tecniche e propensione all’uno-contro-uno. All'occorrenza può giocare da trequartista centrale oppure sulla fascia opposta.

Simone D'Uffizi
Nato il: 15 settembre 2004
Luogo di nascita: Roma
Ruolo: esterno sinistro
Partite disputate in stagione: 7 (5 in Serie B e 2 in Coppa Italia)
Gol realizzati:1

Profilo - Esempio perfetto di talento che ha mosso i primi passi lontano dai settori giovanili più importanti della Capitale. Team Nuova Florida e Viterbese sono i primi colori che veste prima di approdare ad Ascoli nell'estate 2023. Questa è la sua quarta stagione in bianconero, per un totale di 101 presenze e 18 reti all'attivo. Esterno mancino che gioca a piede invertito (destro naturale) ha doti atletiche che gli permettono di coprire bene la corsia. Bravo nell'inserimento e nella finalizzazione. All'occorrenza può giocare anche da seconda punta, ma è sulla fascia che dà il suo meglio.

Andrea Silipo
Nato il: 17 aprile 2001
Luogo di nascita: Roma
Ruolo: esterno destro
Partite disputate in stagione: 7 (5 in Serie B e 2 in Coppa Italia)
Gol realizzati: 4 (3 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Cresciuto nelle giovanili della Roma vive un'esperienza triennale col Palermo, che contribuisce a riportare dalla Serie D fino in Serie B. Nell'estate 2022 viene ceduto all Juve stabia e poi torna successivamente in Serie C al Monterosi. Dall'estate 2024 è all'Ascoli nel quale si è progressivamente ritagliato un ruolo sempre più decisivo. Esterno destro che gioca a piede invertito. Ha ottime qualità di finalizzazione.

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