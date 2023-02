Inter, Dumfries il sacrificabile: cessione non sarebbe dannosa, ma l'olandese ha perso appeal

Entro il prossimo 30 giugno l'Inter dovrà raggiungere un attivo di bilancio di almeno 60 milioni di euro e come riportato dal Corriere dello Sport il nome in cima alla lista dei sacrificabili è Denzel Dumfries, visto che dal suo ritorno al Mondiale non è più un titolare, con Simone Inzaghi che gli preferisce Darmian. L’Inter ha fissato un prezzo: non meno di 50 milioni, ma proprio le ultime prestazione deludenti dell'esterno gli hanno fatto perdere appeal, con il suo valore che adesso è calato rispetto allo scorso novembre.