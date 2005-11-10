Bologna, oggi allenamento congiunto con l'Ascoli: differenziato per Odgaard
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:15Serie A
autore Simone Bernabei
04.10.2026 15:15Serie A
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Il Bologna di Raffaele Palladino è sceso in campo questa mattina a Casteldebole per una sessione in vista della ripresa del campionato. Nel pomeriggio, poi, i rossoblù consegneranno il centro sportivo all'Italia per la rifinitura in vista del match di domani contro la Turchia. Questo il comunicato del Bologna dopo l'allenamento odierno:
"Prosegue la preparazione dei rossoblù a Casteldebole. Questa mattina i ragazzi di Mister Palladino hanno svolto un allenamento congiunto con l’Ascoli, formazione che milita in Serie B: palestra, attivazione atletica e partitella. Programma differenziato per Jens Odgaard".
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