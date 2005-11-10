Camarda: "Italia U21, possiamo vincere l'Europeo. Baldini ci riempie di consigli... di vita"

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan e della Nazionale italiana Under 21, è intervenuto a Rai Sport per raccontare il percorso degli azzurrini verso l'Europeo di categoria. Di seguito tutte le sue dichiarazioni, a partire dagli elogi al ct Silvio Baldini: "Il mister è una persona speciale per me e per tutto il gruppo. Ci dà tanti insegnamenti a livello di vita personale, perché comunque ha tanta esperienza non solo da allenatore, ma anche come persona. Ci vuole bene e noi gliene vogliamo altrettanto, lo seguiamo, lo stimiamo e io personalmente per lui farei la guerra, mi butterei dappertutto".

Le altre dichiarazioni di Camarda

Come mai non l'avete sbloccata prima contro l'Armenia?

"Con l'Armenia è stata una partita difficile perché loro erano tutti chiusi dietro e mettevano la partita sul piano della guerra, erano molto sporchi. Comunque abbiamo avuto tante occasioni, che è una bella cosa, ma poi sta anche a noi nella nostra bravura sbloccarla prima. Siamo rimasti là fino all'ultimo e penso che il lavoro che abbiamo fatto durante questi giorni abbia ripagato, perché i gol e le vittorie all'ultimo arrivano solo quando ci credi veramente".

Ora serve battere la Polonia con due gol di scarto per andare direttamente agli Europei.

"Con la Polonia è una partita come le altre: giocheremo per vincere, ma cercando di mettere in mostra i nostri valori. Siamo una squadra forte, siamo un gruppo molto unito e quindi non mi preoccupa questa partita, perché siamo pronti".

Al Milan gioca poco. L'under21 le serve anche per trovare continuità?

"Io aspetto solo il mio momento e sfrutto queste partite con l'Under 21 prima di tutto per far bene con l'Under 21, perché ci tengo molto alla Nazionale e tutti noi ci teniamo molto a qualificarci all'Europeo, e poi anche per una questione personale".

Potete vincere l'Europeo?

"Dobbiamo crederci tutti insieme, ma dobbiamo crederci realmente: come ho detto, siamo una famiglia, abbiamo grandi qualità, abbiamo un gran potenziale e secondo me si può fare".