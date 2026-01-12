Inter, Dumfries si allena e torna a postare sui social: "Un mese dopo l'operazione"

Denzel Dumfries continua a postare sui social e a cercare di rassicurare i tifosi dell'Inter. Da ormai prima del derby contro il Milan, l'esterno olandese è ai box e questo ha complicato i piani della squadra di Cristian Chivu, che ha deciso di affidarsi totalmente a Luis Henrique, che è diventato il titolare indiscusso della fascia destra in sua assenza.

L'ex PSV ha pubblicato una serie di immagini e video su Instagram, commentandole così: "Un mese dopo l'operazione alla caviglia. Ps: la slide 8 era oggi". Ed è proprio da qui che arrivano le buone notizie perché è vero che il giocatore nerazzurro sta sempre lavorando in palestra, ma vederlo comunque eseguire esercizi in cui si muove rapidamente alla sua destra e alla sua sinistra salendo e scendendo su un ostacolo è una novità che fa sorridere. Pure Davide Frattesi ha commentato: "Mi fai soffrire".

Marotta proprio ieri ha ricordato che, qualora dovesse presentarsi un'opportunità, l'Inter la coglierà e cercherà un rinforzo sulla fascia, ma, sfumato Cancelo, per ora nessuna pista è considerata calda. Vedremo come si svilupperà il mercato nei giorni che mancano alla conclusione dello stesso. Tra i profili sondati ci sono quelli di Holm del Bologna, Norton-Cuffy del Genoa e Palestra, in prestito al Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta.