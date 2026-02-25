107 giorni dopo, l'Inter festeggia il ritorno in campo di Dumfries. E San Siro lo applaude

C'è una buona notizia per l'Inter dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt? La risposta è sì e ha un nome e un cognome: Denzel Dumfries. All'81' di ieri sera l'olandese è infatti tornato sul terreno di gioco 107 giorni dopo l'ultima volta, raccogliendo l'ovazione di San Siro, che per un attimo ha dimenticato anche il risultato momentaneo della partita.

Il 9 novembre scorso l'esterno destro si era infortunato alla caviglia sinistra e, malgrado inizialmente sembrasse un problema risolvibile in poco tempo, ha dovuto operarsi e affrontare una riabilitazione impegnativa, che non gli ha però impedito di recuperare e ripresentarsi in forma per il rush finale del campionato. Adesso Cristian Chivu avrà a disposizione una risorsa in più per provare a vincere Scudetto e Coppa Italia.

In questi mesi in molti si sono domandati se effettivamente Luis Henrique fosse all'altezza del titolare della fascia e i dubbi restano. Il brasiliano ha fatto progressi, è migliorato tanto, ma non si arriva 25esimi nella classifica del Pallone d'Oro per caso. La corsa, la fisicità e la struttura del classe '96 saranno inevitabilmente determinanti, a patto che, visto il lungo stop, non ci metta più del dovuto a ritrovare la condizione ideale.