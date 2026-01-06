Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, e adesso? L'emergenza resta, Chivu non ha alternative a Luis Henrique

Inter, e adesso? L'emergenza resta, Chivu non ha alternative a Luis Henrique
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:07Serie A
Raimondo De Magistris

Joao Cancelo non ha cambiato idea. Nonostante un accordo di massima tra Inter e Al Hilal, il terzino portoghese ha deciso di continuare a dare priorità al Barcellona e nella serata di ieri è stato accontentato. La proposta di prestito fino a giugno con quattro milioni di euro sul piatto è stata quella giusta per definire il ritorno in Catalogna del calciatore portoghese. Del suo inserimento nella rosa di un Flick che adesso, da qui a fine mese, si aspetta anche un centrale che possa prendere il posto dell'infortunato Christensen.

E l'Inter? La posizione ufficiosa del club è quella di un'Inter che persa questa occasione non ha l'esigenza di ingaggiare per forza un altro esterno destro. I contatti in corso con gli agenti e soprattutto la rosa raccontano però tutt'altro. Parlano di una squadra che con Dumfries che ne avrà ancora per qualche mese e con Darmian lontano dal 100% e reduce da un brutto infortunio non ha alternative al tanto discusso Luis Henrique. Domani in campo in quel di Parma l'Inter per la nova volta di fila proporrà l'ex calciatore dell'Olympique Marsiglia dal primo minuto, lo fa perché evidentemente non ha alternative. Perché nonostante un Luis Henrique in crescita oggi a destra o mette lui o adatta Diouf: non proprio la situazione ideale.

Ecco perché in casa nerazzurra, al netto delle smentite, la ricerca dell'esterno destro va avanti. Negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi vari: il sogno e il grande obiettivo per l'estate è Marco Palestra, ma oggi 40 milioni sono decisamente troppi. Dodò, terzino della Fiorentina, non è più sul mercato o quantomeno non lo è a buon mercato. Idrissa Touré del Pisa è una pista di mercato ad oggi non decollata, Brooke Norton-Cuffy un'idea che magari tornerà in auge. Marotta e Ausilio stanno scandagliando il mercato e non lasceranno nulla al caso, la certezza è che a Chivu un laterale destro serve: purtroppo per i nerazzurri, non sarà Joao Cancelo.

