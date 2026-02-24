Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere Inter-Bodo/Glimt
Torna la Champions League, con l'Inter impegnata questa sera a San Siro contro il Bodo/Glimt: l'obiettivo è ribaltare il 3-1 si una settimana fa in Norvegia. La gara sarà trasmessa in diretta alle 21.00 su Sky.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 24 febbraio
14.00 Inter-Betis (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, UEFA.TV
16.00 Eintracht Francoforte-Sporting (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Atletico Madrid-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Inter-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Bayer Leverkusen-Olympiacos (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Newcastle-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
