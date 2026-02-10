Inter, per Luis Henrique arrivata una offerta da 26-27 milioni del Bournemouth: i dettagli

Fabrizio Romano ha dato ulteriori aggiornamenti sul passato di Luis Henrique, che nei primi sei mesi di Inter ha convinto solo in alcuni frangenti. Il Bournemouth ha proposto all'Inter una cifra che avrebbe consentito ai nerazzurri di ripagarsi l'investimento fatto col Marsiglia. Era un'offerta da 26-27 milioni di euro con dei bonus.

L'Inter ha tenuto l'offerta in stand-by da fine dicembre perché aspettava di capire se avrebbe trovato il sostituto sul mercato o meno: non è arrivato, così i nerazzurri non hanno liberato il brasiliano, che peraltro Chivu ha sempre considerato un giocatore abile alla pari dei titolari. Il Besiktas invece ha presentato un'offerta con una formula non accettabile per l'Inter, una proposta di prestito che i nerazzurri non hanno neanche considerato.