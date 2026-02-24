Scossone in casa Salernitana: esonerato Raffaele, al suo posto arriva Serse Cosmi
Scossone in casa Salernitana. Il club granata ha deciso di sollevare dall’incarico Giuseppe Raffaele, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque gare e un ritardo ormai pesante di 14 punti dalla vetta del Girone C di Serie C. Una scelta maturata nelle ultime ore, con la società determinata a dare una sterzata immediata alla stagione.
Al suo posto arriva Serse Cosmi, che ha firmato fino al termine dell’annata con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B. Il tecnico perugino è sbarcato in città nella serata di ieri e ha subito mostrato grande entusiasmo: “Sono emozionato e felice di essere tornato in pista. Non amo le chiacchiere, preferisco ottenere risultati. Ci sarà modo di parlare di tutto”. Ora la parola passa al campo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
