Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa

Il Milan resta sulla scia dell'Inter battendo di misura il Lecce, così come era successo ai nerazzurri pochi giorni prima: si soffre, poi arriva il cambio decisivo che svolta la partita nell'ultimo quarto d'ora. Nel caso dei rossoneri l'uomo della provvidenza è Niclas Fullkrug, in rete al 76', tre minuti dopo il suo ingresso in campo. È il sesto 1-0 di questo campionato per il Diavolo, in pieno stile "corto muso".

Erano 9 mesi che il centravanti tedesco non segnava una rete ufficiale e questa contro i salentini è la sua prima gioia italiana e gli vale anche il premio di MVP della partita. Successo meritato per i rossoneri che hanno il controllo della partita sin dalle prime battute, ma faticano a sfondare.

Il Milan allunga così a 20 la striscia positiva. Un bilancio che mancava dai tempi di Fabio Capello. Il tecnico livornese tuttavia continua a parlare di obiettivo qualificazione Champions, preferendo mantenere un profilo basso. Intanto i rossoneri saranno attesi da tre trasferte consecutive, calendario figlio delle Olimpiadi di Milano-Cortina che ha portato al rinvio del famigerato Milan-Como in attesa di ricollocazione.

Lecce che chiude la settimana milanese con due sconfitte di misura, assaggiando in entrambi i casi il sapore del colpaccio. La squadra contro il Milan ha difeso bene nonostante le assenze proprio nel reparto arretrato. Tuttavia davanti non è mai pericolosa e non è un caso forse che abbia il peggior attacco della Serie A: "Ci siamo abbassati troppo" dichiara Eusebio Di Francesco a fine gara. Lecce che ora è terzultimo e se il campionato finisse oggi sarebbe retrocesso. Le statistiche di quest'ultimo periodo preoccupano: quarta sconfitta consecutiva, un punto ottenuto nelle ultime sei gare.