Psicodramma a Rabat: il Marocco si butta, il Senegal vince la Coppa d'Africa ai supplementari
Un vero e proprio psicodramma a Rabat. Perché nella finale di Coppa d'Africa succede di tutto. Sembra un film. Brahim Diaz sbaglia un rigore che aveva scatenato il putiferio, con il commissario tecnico del Senegal che aveva provato a ritirare la squadra addirittura, salvo poi cambiare idea (anche grazie a Mané). Un rigore a tempo scaduto: cucchiaio, e si va ai supplementari.
E poi lo psicodramma si consuma proprio lì, nell'extra-time. In apertura di primo supplementare Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, si inventa un gol da fuori area bellissimo. Il Marocco prova a reagire, colpisce pure la traversa, ma non segna.
Il Senegal si prende la Coppa d'Africa, dopo aver rischiato quasi la squalifica. Campione continentale per la seconda volta consecutiva. In una finale storica.
