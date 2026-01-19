Modena, Zampano: "Gol importante, contava solo vincere. Non ho esultato per rispetto"

Al termine del successo del Modena contro il Pescara, Francesco Zampano ha commentato la gara in sala stampa, come riportato da ParlandoDiSport.it, soffermandosi sull’importanza della vittoria e sul momento della squadra.

“È andata bene, sono contento per il gol arrivato al termine di una partita di grande sacrificio, soprattutto dopo un mese e mezzo difficile senza risultati, anche se le prestazioni non sono mai mancate. Contava soltanto vincere: magari siamo stati meno brillanti del solito, ma va benissimo così”.

L’esterno gialloblù ha poi analizzato l’andamento del match: “L’inizio è stato equilibrato, poi è arrivato il gol e la partita è cambiata. Nella ripresa, secondo me, ci siamo abbassati troppo e dovremo essere bravi a migliorare sotto questo aspetto”.

Spiegata anche la mancata esultanza dopo la rete: “È stata una scelta di rispetto nei confronti di una piazza dove ho vissuto momenti splendidi”.

Un passaggio anche sui singoli e sul futuro immediato: “Nador è un ottimo giocatore, dà sempre il massimo come ognuno di noi. Il Palermo? Pensiamo partita dopo partita: ora recuperiamo le energie e poi saremo pronti a fare una grande gara”.