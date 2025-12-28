Inter, Esposito: "Cerco di imparare dai grandi campioni, fino a poco tempo fa ero in B"

Francesco Pio Esposito ha lasciato il segno nel successo dell’Inter sul campo dell’Atalanta, servendo a Lautaro Martinez il pallone decisivo. Nel post-partita, ai microfoni di Inter TV, l’attaccante nerazzurro ha raccontato tutta la sua soddisfazione per una serata speciale.

“Ho avuto subito un’occasione appena entrato in campo e sono davvero felice sia per il risultato sia per essere riuscito a dare il mio contributo”, ha spiegato Esposito. Un atteggiamento che riassume bene il suo approccio: attenzione, disponibilità e fame. “Il mio compito è farmi trovare pronto quando vengo chiamato, ed è quello che cerco di fare ogni volta”.

Il classe 2005 ha poi sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e del contesto in cui sta crescendo: “Si lavora tanto e cerco di imparare il più possibile da questi grandi campioni. Allenarsi e giocare con loro è una grande opportunità”.

Guardando al futuro, Esposito mantiene i piedi ben piantati a terra ma non rinuncia all’ambizione: “Fino a pochi mesi fa giocavo in Serie B. Non voglio mai accontentarmi e voglio continuare su questa strada, che mi sta già dando dei frutti”.