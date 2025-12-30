Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, gennaio di fuoco: dal duello con il Napoli alla Champions League
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

La zampata di Lautaro Martinez è stata il toccasana che l’Inter cercava dopo la sconfitta in Supercoppa, la classica boccata d’aria fresca per sfuggire all’afa e rilanciare le proprie ambizioni. Per la verità gli obiettivi dell’Inter sono noti da tempo e non sono mai cambiati, ovvero essere competitivi su tutti i fronti e alzare il livello del proprio gioco e della propria consapevolezza. La lotta per lo scudetto oggi vede in rampa di lancio i nerazzurri insieme a Milan e Napoli. Senza dimenticare la Roma di Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti, sorniona e pronta a risalire sul treno tricolore.

Il botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Giuseppe Marotta è quell’ingrediente in più per assaporare meglio la pietanza, con il piatto forte che verrà servito a San Siro fra due settimane, quando due delle pretendenti allo scudetto si ritroveranno l’una di fronte all’altra per alzare la voce. Non sarà decisiva per le sorti del campionato, eppure Inter-Napoli è lì all’orizzonte, in un mese di gennaio che per i nerazzurri sarà infuocato tra campionato e Champions League. Oggi e domani i nerazzurri si alleneranno ad Appiano Gentile al mattino, poi il 1 gennaio sarà libero con ripresa il 2 pomeriggio, quando comincerà un vero tour de force.

Lo scontro diretto con gli azzurri in programma l’11 gennaio infatti è preceduto da Inter-Bologna di domenica 4 alle 20.45 - in quella che può essere considerata una rivincita dopo la semifinale di Supercoppa Italiana - e dalla trasferta di Parma in cui Chivu affronterà il suo passato. Dopo la partitissima contro gli uomini di Antonio Conte c’è il match da recuperare contro il Lecce mercoledì 14 alle 20.45 e a seguire la trasferta di Udine. C’è anche di più, ovvero gli scontri della verità contro Arsenal e Borussia Dortmund per chiudere la League Phase di Champions League. Dopo le sconfitte contro Atletico Madrid e Inter Cristian Chivu non vuole passi falsi. Gennaio sarà un mese per cuori forti.

