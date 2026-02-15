Cambio di passo e fortino Marassi: la Samp ha invertito la rotta. E ha pure dei rimpianti

La sconfitta nella prima gara del 2026, contro l’Avellino per 2-1, puuò essere derubricata a incidente di percorso per la Sampdoria che da allora ha innestato la marcia più alta e infilato un filotto di sei gare senza sconfitte con tre vittorie e tre pareggi che aprono prospettive diverse in vista dell’ultima parte di stagione.

I due pari contro Virtus Entella e Catanzaro avevano fatto intendere che qualcosa era cambiato, anche grazie a un mercato che ha portato tanti giocatori di categoria e meno scommesse, ma sono state le ultime due settimane a certificare che la Sampdoria è guarita e può guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo.

I blucerchiati hanno sfruttato al meglio il calendario, con tre gare casalinghe su quattro, con le vittorie nel derby contro lo Spezia e con il Padova fra le mura amiche e quel pari arrivato allo scadere, non senza polemiche, contro il Palermo dopo essere stati addirittura avanti per 3-1. In mezzo la vittoria corsara di Modena che ha portato la squadra ligure a metà classifica con cinque punti di vantaggio sulla zona play out e a otto lunghezze dai play off. Un sogno ancora lontano, ma che rispetto a pochi mesi fa sembra essere molto più alla portata degli uomini di Gregucci e Foti.