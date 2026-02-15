Bari-SudTirol, le formazioni ufficiali: è Mane il vice Dickmann. Verdi parte titolare

Sarà dunque Manè ha sostituire l'infortunato Dickmann sulla corsia destra del Bari questo pomeriggio. A sinistra confermato Dorval con Traore al fianco di Braunoder in mezzo vista l'assenza di Verreth. Piscopo dunque torna sulla trequarti al fianco di un altro neo acquisto come Cavuoti con Cuni preferito a Moncini e Gytkjaer come unica punta. Il SudTirol risponde con il tandem Verdi-Pecorino in avanti e Casiraghi che parte da mezzala al fianco di Tronchin e Crnigoj. In difesa Kofler è il centrale della linea a tre con El Kaouakibi e Veseli. Queste le formazioni ufficiali:

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mane, Braunoder, Traore, Dorval; Cavuoti, Piscopo; Çuni. A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Moncini, Rao, Maggiore, Esteves, Pucino, Stabile, Artioli. Allenatore Longo

SudTirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Verdi, Pecorino. A disposizione: Borra, Cragno, Bordon, Mancini, Zedadka, Tonin, Sabatini, Tait, F. Davi, Frigerio, Merkaj, Brik. Allenatore Castori