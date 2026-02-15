Parma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tocca a Strefezza dal 1', Bowie confermato

Tutto come previsto in casa ducale, con Cuesta che conferma la difesa a tre e ritrova Valenti nel terzetto di centrali, al fianco di Circati e Delprato. Britschgi e Valeri vanno invece sulle esterni, mentre Bernabé, Keita e Sorensen saranno i tre centrocampisti, con Strefezza che affiancherà Pellegrino nel duo offensivo: Oristanio e Ondrejka dunque partono dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Parma ed Hellas Verona:

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mikolajewski

Allenatore: Carlos Cuesta.

Sammarco punta tutto sul muro difensivo composto da Nelsson e Bella-Kotchap, con Edmundsson confermato nel terzetto, mentre il centrocampo si fonda sull'equilibrio di Al-Musrati e la qualità di Harroui. Belghali, Niasse e Bradaric completano la linea a cinque- Davanti, la coppia Bowie-Orban è una conferma dopo l'ultima gara.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Serdar, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Mosquera, Isaac, Cham

Allenatore: Paolo Sammarco