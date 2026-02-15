L'Udinese si addormenta, 2 minuti che bastano al Sassuolo: i neroverdi vincono 2-1 in Friuli
Importantissimo successo per il Sassuolo nella trasferta delle 12.30 sul campo dell'Udinese, gara terminata 2-1 per gli uomini di Fabio Grosso. I neroverdi, dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo con rete bianconera di Oumar Solet, nella ripresa ribaltano tutto nel giro di due minuti con Armand Laurienté e Andrea Pinamonti.
Il primo tempo regala pochi spunti, se non quello relativo al gol di Solet: il difensore dell'Udinese prende palla sulla trequarti, avanza fin dentro l'area di rigore e con un intelligente tiro di punta trova la rete dell'1-0. Il Sassuolo prova a costruire, ma raramente arriva nei pressi della porta di Muric.
La ripresa si apre con uno spirito totalmente diverso da parte del Sassuolo: e infatti al 57' arriva il bellissimo gol del pareggio firmato da Laurienté, con l'esterno francese bravo ad avviare l'azione e andare a concludere dopo un pregevole assist di tacco di Pinamonti. Il centravanti è assoluto protagonista anche 2 minuti dopo, andando a segnare di testa su assist di Garcia il gol del 2-1. Prima del fischio finale, l'Udinese prova comunque a rimettere in piedi la partita e troverebbe anche il gol del 2-2 con Bertola, ma la rete del difensore è viziata da un precedente tocco di mano ravvisato dal VAR. Da lì al 90' non cambia più niente, col Sassuolo che porta a casa altri 3 punti utilissimi per una salvezza che appare davvero ad un passo.