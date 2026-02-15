Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo fa un balzo e supera Bologna e Udinese
Se lo aggiudica il Sassuolo il lunch match di giornata, che si impone in rimonta per 1-2 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese grazie all'uno-due in poco più di un minuto firmato Laurienté e Pinamonti. Tre punti che permettono alla formazione di Fabio Grosso di superare il Bologna e gli stessi friulani e di piazzarsi all'ottavo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Lazio.
Questa la classifica aggiornata:
Inter – 61 punti (25 partite giocate)
Milan – 53 punti (24)
Napoli – 49 punti (24)
Juventus – 46 punti (25)
Roma – 46 punti (24)
Atalanta – 42 punti (25)
Como – 41 punti (24)
Lazio – 33 punti (25)
Sassuolo – 32 punti (25)
Udinese – 32 punti (25)
Bologna – 30 punti (24)
Cagliari – 28 punti (24)
Torino – 27 punti (24)
Parma – 26 punti (24)
Genoa – 23 punti (24)
Cremonese – 23 punti (24)
Fiorentina – 21 punti (25)
Lecce – 21 punti (24)
Pisa – 15 punti (25)
Verona – 15 punti (24)