Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Djuric con Vardy. De Rossi lancia Messias
TUTTO mercato WEB
Manca sempre meno allo Zini per la sfida salvezza che metterà di fronte Cremonese e Genoa, gara valida per la 25^ giornata di Serie A e in programma a partire dalle ore 15:00. Queste le formazioni delle due squadre:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric.
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Moumbagna, Bianchetti, Floriani Mussolini, Pavesi, vandeputte, Grassi, Folino, Bonazzoli, Sanabria.
Allenatore: Davide Nicola.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile