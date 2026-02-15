Oggi Torino-Bologna, i convocati di Baroni: restano fuori tre infortunati
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida delle ore 18 contro il Bologna. Restano fuori i giocatori alle prese con i rispettivi problemi fisici, ovvero Obrador, Ilic e Ismajli. Questo l'elenco completo:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata
