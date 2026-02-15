Lazio, Provstgaard sull'assenza di tifosi: "Difficile, ma la situazione è questa"

Il difensore della Lazio, Oliver Provstgaard, ha parlato in zona mista dopo la sfida persa dai biancocelesti contro l'Atalanta, ieri allo stadio Olimpico. "La mancanza di continuità? È il nostro problema in questo momento. Stiamo provando ad avere maggiore continuità, ma è un po' difficile", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

"Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa avremmo potuto far meglio" - ha aggiunto - ". Dobbiamo far meglio nel loro centrocampo, possiamo fare di più con la palla".

Sull'ambizione di diventare un giocatore titolare agli occhi di Maurizio Sarri, ammette: "Questo è il mio obiettivo, il mister deciderà quando sarà il mio momento. Sono felice dell'opportunità che mi ha dato l'allenatore di giocare 90 minuti contro l'Atalanta. Sto crescendo e sono soddisfatto della mia crescita".

Ora arriva la Coppa Italia: "Il campionato è importantissimo, anche se stiamo perdendo più partite. Dobbiamo essere pronti per la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, e se vogliamo farci trovare pronti bisogna allenarsi ogni giorno con grande opportunità. Le opportunità arriveranno solamente per chi lavora".

Infine sui tifosi: "È difficile giocare quando non ci sono i tifosi. Loro ci danno qualcosa in più. Però la situazione è questa, quindi dobbiamo lavorare e far bene anche senza di loro".